Иванова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1908

Сын: Иванов Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Иванов Арсений

Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Фома Арсеньевич

Отец ребёнка: Иванов Арсений

Смерть
Неизвестно
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