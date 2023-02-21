Иванова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1908
Сын: Иванов Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Иванов Арсений
Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Арсений
Смерть
Неизвестно