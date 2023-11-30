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Саунина Елена Валентиновна

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Место рождения

Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972

Отец: Саунин Валентин Михайлович

Мать: Саунина (Подмарёва) Лидия Алексеевна

Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
21.06.2002

Муж: Белов Евгений Валентинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.2005

Сын: Белов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Белов Евгений Валентинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.2007

Сын: Белов Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Белов Евгений Валентинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.2010

Сын: Белов Лев Евгеньевич

Отец ребёнка: Белов Евгений Валентинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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