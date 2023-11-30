Саунина Елена Валентиновна
Место рождения
Дата рождения30.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.06.2002
Рождение ребёнка
06.01.2005
Отец ребёнка: Белов Евгений Валентинович
Рождение ребёнка
20.03.2007
Отец ребёнка: Белов Евгений Валентинович
Рождение ребёнка
09.08.2010
Сын: Белов Лев Евгеньевич
Отец ребёнка: Белов Евгений Валентинович