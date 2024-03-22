Белов Евгений Валентинович
Место рождения
Дата рождения26.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1971
Отец: Белов Валентин Алексеевич
Мать: Белова Зоя Серафимовна
Место жительства
С 1971
Бракосочетание
21.06.2002
Рождение ребёнка
06.01.2005
Мать ребёнка: Саунина Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
20.03.2007
Мать ребёнка: Саунина Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
09.08.2010
Сын: Белов Лев Евгеньевич
Мать ребёнка: Саунина Елена Валентиновна