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Белов Евгений Валентинович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1971

Отец: Белов Валентин Алексеевич

Мать: Белова Зоя Серафимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
21.06.2002

Жена: Саунина Елена Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.2005

Сын: Белов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Саунина Елена Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.2007

Сын: Белов Пётр Евгеньевич

Мать ребёнка: Саунина Елена Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.2010

Сын: Белов Лев Евгеньевич

Мать ребёнка: Саунина Елена Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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