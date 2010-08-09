Белов Лев Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Лев Евгеньевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

09.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2010

Отец: Белов Евгений Валентинович

Мать: Саунина Елена Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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