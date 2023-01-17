Трубина (Щукина) Ульяна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Кашмин Максим Иванович
Мать: Щукина Васса Васильевна
Бракосочетание
30.05.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Трубин Корнилий Кириллович
Отец ребёнка: Трубин Кирилл Минеевич
Рождение ребёнка
25.03.1837
Сын: Парыгин Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Трубин Кирилл Минеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Парыгин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Трубин Кирилл Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно