Трубин Кирилл Минеевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
30.05.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Трубин Корнилий Кириллович
Мать ребёнка: Трубина Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
25.03.1837
Сын: Парыгин Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Трубина Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Парыгин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Трубина Ульяна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно