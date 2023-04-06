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Трубин Кирилл Минеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Парыгин Миней Яковлевич

Мать: Парыгина Наталья Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.05.1817

Жена: Трубина Ульяна Максимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Трубин Корнилий Кириллович

Мать ребёнка: Трубина Ульяна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.03.1837

Сын: Парыгин Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Трубина Ульяна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Парыгин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Трубина Ульяна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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