Щукина Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1799
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Трубина Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Кашмин Максим Иванович
Бракосочетание
07.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно