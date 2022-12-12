Щукина Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Васса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1799

Муж: Кашмин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Трубина Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Кашмин Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1802

Муж: Щукин Михаил Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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