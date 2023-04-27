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d’Artois (d’Artois) Mahaut

Место рождения

Artois, France

Дата рождения

Около 1268

Дата смерти

27.10.1329

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1248 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1268

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Pair laïc au sacre de Philippe V le Long, Pair de France, comtesse d'Artois (1309-1329)
Бракосочетание
1285

Муж: de Bourgogne Otto IV

Рождение ребёнка
15.01.1292

Дочь: d’Artois (Bourgogne) Jeanne de

Отец ребёнка: de Bourgogne Otto IV

Смерть
27.10.1329
Похороны
1329

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