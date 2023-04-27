d’Artois (d’Artois) Mahaut
Место рожденияArtois, France
Дата рожденияОколо 1268
Дата смерти27.10.1329
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1268
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Pair laïc au sacre de Philippe V le Long, Pair de France, comtesse d'Artois (1309-1329)
Бракосочетание
1285
Муж: de Bourgogne Otto IV
Рождение ребёнка
15.01.1292
Дочь: d’Artois (Bourgogne) Jeanne de
Отец ребёнка: de Bourgogne Otto IV
Смерть
27.10.1329
Похороны
1329