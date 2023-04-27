de Bourgogne Otto IV
Место рожденияChâlons-Salins, Saône-et-Loire, Bourgogne, France
Дата рождения1248
Дата смерти17.03.1302
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1248
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Count of Burgundy
Бракосочетание
1285
Рождение ребёнка
15.01.1292
Дочь: d’Artois (Bourgogne) Jeanne de
Мать ребёнка: d’Artois (d’Artois) Mahaut
Смерть
17.03.1302