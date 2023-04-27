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de Bourgogne Otto IV

Место рождения

Châlons-Salins, Saône-et-Loire, Bourgogne, France

Дата рождения

1248

Дата смерти

17.03.1302

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1268 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1248

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Count of Burgundy
Бракосочетание
1285

Жена: d’Artois (d’Artois) Mahaut

Рождение ребёнка
15.01.1292

Дочь: d’Artois (Bourgogne) Jeanne de

Мать ребёнка: d’Artois (d’Artois) Mahaut

Смерть
17.03.1302

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