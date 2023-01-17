(Терещенкова) Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терещенкова) Марфа Григорьева

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Терещенков Григорий Сафронов

Мать: Домника Ларионова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
25.01.1882

Муж: Фока Лаврентьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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