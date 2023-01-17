(Терещенкова) Марфа Григорьева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Терещенков Григорий Сафронов
Мать: Домника Ларионова
Бракосочетание
25.01.1882
Муж: Фока Лаврентьев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно