Фока Лаврентьев
Место рожденияд. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
25.01.1882
Жена: Марфа Григорьева
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно