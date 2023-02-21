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Фока Лаврентьев

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Место рождения

д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
25.01.1882

Жена: Марфа Григорьева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Маховка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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