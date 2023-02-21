Домника Ларионова
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1833
Переведены из № 9 д. Панской Нивы в дворовые с. Жигалово
Бракосочетание
04.06.1843
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849
Сын: Терещенков Василий Григорьев
Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
19.10.1851
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
13.08.1854
Сын: Терещенков Демид Григорьев
Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Терещенков Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно