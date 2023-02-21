Домника Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомника Ларионова

Домника Ларионова

avatar

Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1833
Переведены из № 9 д. Панской Нивы в дворовые с. Жигалово
Бракосочетание
04.06.1843

Муж: Терещенков Григорий Сафронов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Терещенков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1851

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1854

Сын: Терещенков Демид Григорьев

Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Терещенков Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Терещенков Григорий Сафронов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close