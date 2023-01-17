Терещенков Демид Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенков Демид Григорьев

Терещенков Демид Григорьев

avatar

Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

13.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1854

Отец: Терещенков Григорий Сафронов

Мать: Домника Ларионова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Крещение
15.08.1854
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1881

Дочь: Матрона Демидова

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close