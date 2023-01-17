Терещенков Демид Григорьев
Место рождения
Дата рождения13.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1854
Отец: Терещенков Григорий Сафронов
Мать: Домника Ларионова
Крещение
15.08.1854
Рождение ребёнка
06.11.1881
Дочь: Матрона Демидова
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно