Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Ефимова

Прасковья Ефимова

avatar

Место рождения

д. Михайловка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Михайловка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1881

Дочь: Матрона Демидова

Отец ребёнка: Терещенков Демид Григорьев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Демид Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close