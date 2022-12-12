Прасковья Ефимова
Место рожденияд. Михайловка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Михайловка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1881
Дочь: Матрона Демидова
Отец ребёнка: Терещенков Демид Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно