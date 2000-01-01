Емельянова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Емельянова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Емельянова Елена Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Емельянова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Емельянова Валентина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Емельянова Мария Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Григорьева Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно