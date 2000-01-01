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Емельянова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Емельянова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Емельянова Елена Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Емельянова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Емельянова Валентина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Емельянова Мария Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Григорьева Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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