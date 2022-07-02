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Емельянов Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

16.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Емельянова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Емельянова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Емельянова Мария Павловна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Григорьева (Емельянова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна

Смерть
16.06.1911

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