Емельянов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти16.06.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Емельянова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Емельянова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Емельянова Мария Павловна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Григорьева (Емельянова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна
Смерть
16.06.1911