Емельянова Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Емельянова Мария Михайловна

Смерть
1941
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