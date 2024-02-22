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Клименчук (Батура) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Батура Антон

Мать: Батера (Горелик) Софья Филинчик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименчук Наталья

Отец ребёнка: Клименчук Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименчук Федор

Отец ребёнка: Клименчук Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименчук Николай

Отец ребёнка: Клименчук Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименчук Людмила

Отец ребёнка: Клименчук Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименчук Федор

Смерть
2009

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