Клименчук (Батура) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Батура Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименчук Наталья
Отец ребёнка: Клименчук Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименчук Федор
Отец ребёнка: Клименчук Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименчук Николай
Отец ребёнка: Клименчук Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименчук Людмила
Отец ребёнка: Клименчук Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клименчук Федор
Смерть
2009