Батура Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батура Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Батура Владимир

Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Клименчук Валентина

Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик

Рождение ребёнка
1931

Сын: Батура Николай

Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик

Рождение ребёнка
1933

Сын: Батура Иван

Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батера Софья Филинчик

Смерть
Неизвестно
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