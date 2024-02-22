Батура Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Батура Владимир
Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Клименчук Валентина
Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик
Рождение ребёнка
1931
Сын: Батура Николай
Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик
Рождение ребёнка
1933
Сын: Батура Иван
Мать ребёнка: Батера Софья Филинчик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батера Софья Филинчик
Смерть
Неизвестно