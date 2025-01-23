Тарасов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
12.07.1963
г. Ярославль
Рождение ребёнка
08.11.1964
Дочь: Гришанова Тарасова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Тарасова- Смирнова Нина Александрова
г. Ярославль
Рождение ребёнка
24.02.1973
Сын: Тарасов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Тарасова- Смирнова Нина Александрова
г. Лобня Московская обл