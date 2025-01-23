Тарасов Владимир Николаевич 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Владимир Николаевич

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Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Тарасов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Тарасова (Киселева) Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
12.07.1963

Жена: Тарасова- Смирнова Нина Александрова

г. Ярославль
Рождение ребёнка
08.11.1964

Дочь: Гришанова Тарасова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Тарасова- Смирнова Нина Александрова

г. Ярославль
Рождение ребёнка
24.02.1973

Сын: Тарасов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Тарасова- Смирнова Нина Александрова

г. Лобня Московская обл

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