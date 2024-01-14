Тарасова Нина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова Нина Александрова

Тарасова Нина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1937

Дочь: Абрамова Галина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Михайлович

Рождение
09.01.1942

Отец: Смирнов Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1973

Сын: Тарасов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Тарасов владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close