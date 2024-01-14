Тарасова Нина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1937
Дочь: Абрамова Галина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Михайлович
Рождение
09.01.1942
Отец: Смирнов Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1973
Сын: Тарасов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Тарасов владимир
Бракосочетание
Неизвестно