Смирнов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1937
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
09.01.1942
Ярославская обл. дер. Седельницы
Рождение ребёнка
1942
Седельница
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942