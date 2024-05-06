Смирнов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.
1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мазилова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мазилова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мазилова Елена Ивановна

Ярославская обл. дер. Седельницы
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мазилова Елена Ивановна

Седельница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мазилова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мазилова Елена Ивановна

Смерть
1942
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