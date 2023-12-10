Тарасов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Тарасов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1904

Дата смерти

17.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1904

Отец: Тарасов Василий Кузьмич

Мать: Тарасова Литусова Анна Васильевна

Бракосочетание
14.08.1934

Жена: не указана

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.11.1935

Сын: Тарасов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.12.1945

Сын: Тарасов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
17.09.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close