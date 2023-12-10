Тарасов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1904
Дата смерти17.09.1972
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1904
Бракосочетание
14.08.1934
Рождение ребёнка
25.11.1935
Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
29.12.1945
Сын: Тарасов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Тарасова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1948
Рождение ребёнка
07.03.1953
Смерть
17.09.1972