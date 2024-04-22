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Тарасов Юрий Николаевич

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Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.11.1935

Дата смерти

01.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935

Отец: Тарасов НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Тарасова Александра Ивановна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.03.1959

Жена: Тарасова Молчанова Любовь Петровна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 17.08.1960

Сын: Тарасов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Тарасова Молчанова Любовь Петровна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Тарасов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Тарасова Молчанова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
19.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Молчанова Любовь Петровна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.08.1988
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
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