Тарасов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1935
Дата смерти01.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935
Бракосочетание
07.03.1959
Рождение ребёнка
Около 17.08.1960
Мать ребёнка: Тарасова Молчанова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Тарасова Молчанова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
19.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Молчанова Любовь Петровна
Смерть
01.08.1988