Тарасова Молчанова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти13.01.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1959
Рождение ребёнка
17.08.1960
Отец ребёнка: Тарасов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Юрий Николаевич
Смерть
13.01.2002