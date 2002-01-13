Тарасова Молчанова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова Молчанова Любовь Петровна

Тарасова Молчанова Любовь Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

13.01.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.03.1959

Муж: Тарасов Юрий Николаевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Тарасов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Тарасов Юрий Николаевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Юрий Николаевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.01.2002
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.