Ситников Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти10.11.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ситников Гаврило Трофимович
Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Ситникова) Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Ситникова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ситников Роман Трофимович
Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна
ГАПК, 111-3-256-32об
Смерть
10.11.1833