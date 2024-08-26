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Ситников Трофим Петрович

Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1727

Дата смерти

10.11.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Ситников Петр Иванович

Мать: Ситникова (Борисова) Ирина Семеновна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ситников Гаврило Трофимович

Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Ситникова) Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ситников Иван Трофимович

Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Ситникова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ситников Роман Трофимович

Мать ребёнка: Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-3-256-32об
Смерть
10.11.1833
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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