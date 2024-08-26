Ситникова (Анфимова) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Анфимова) Марина Степановна

Место рождения

Ленск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Степан Анфимов

Мать: не указана

Ленск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Трофим Петрович

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ситников Гаврило Трофимович

Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Ситникова) Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ситников Иван Трофимович

Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Ситникова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ситников Роман Трофимович

Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-3-256-32об
Смерть
Неизвестно

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