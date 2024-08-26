Ситникова (Анфимова) Марина Степановна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Степан Анфимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ситников Гаврило Трофимович
Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Ситникова) Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Ситникова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович
РГАДА, 350-2-1637-713л
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ситников Роман Трофимович
Отец ребёнка: Ситников Трофим Петрович
ГАПК, 111-3-256-32об
Смерть
Неизвестно