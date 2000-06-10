Бадрызлов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1918
Дата смерти10.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1918
Отец: Бадрызлов Петр
Мать: Бадрызлова Марфа
Рождение ребёнка
07.06.1937
Дочь: Бадрызлова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Бадрызлова Зинаида Никаноровна
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
10.06.2000