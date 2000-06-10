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Бадрызлов Григорий Петрович

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Место рождения

Гагарье, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

27.02.1918

Дата смерти

10.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1918

Отец: Бадрызлов Петр

Мать: Бадрызлова Марфа

Гагарье, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.06.1937

Дочь: Бадрызлова Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Бадрызлова Зинаида Никаноровна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадрызлова Зинаида Никаноровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
10.06.2000
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