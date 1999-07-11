Бадрызлова (Бакланова) Зинаида Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти11.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1937
Дочь: Бадрызлова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Бадрызлов Григорий Петрович
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1999