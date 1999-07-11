Бадрызлова (Бакланова) Зинаида Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрызлова (Бакланова) Зинаида Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

11.07.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1937

Дочь: Бадрызлова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Бадрызлов Григорий Петрович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадрызлов Григорий Петрович

Смерть
11.07.1999
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