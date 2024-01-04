Чибисов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чибисов Василий
Рождение ребёнка
14.10.1915
Мать ребёнка: Чибисова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чибисова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перкова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Чибисова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чибисова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загвоздина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чибисова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чибисова Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно