Чибисова (Шарапова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарапов Яков
Рождение ребёнка
14.10.1915
Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перкова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загвоздина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно