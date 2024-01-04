Чибисова (Шарапова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисова (Шарапова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарапов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Чибисов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибисов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перкова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загвоздина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибисов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чибисов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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