Шаров Никита (Nikita) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Никита (Nikita)

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1781

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шаров Дмитрий Афанасьевич

Мать: не указана

Гольяны Острожка
Бракосочетание
18.01.1798

Жена: Шарова (sharova) Феодосия (Feodosija)

Гольяны
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шаров (sharov) Василий Никитин

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Феодосия (Feodosija)

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Феодосия (Feodosija)

Гольяны Острожка
Смерть
1823
Гольяны Острожка
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