Шаров Никита (Nikita)
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1781
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Шаров Дмитрий Афанасьевич
Мать: не указана
Гольяны Острожка
Бракосочетание
18.01.1798
Гольяны
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шаров (sharov) Василий Никитин
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Феодосия (Feodosija)
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Феодосия (Feodosija)
Гольяны Острожка
Смерть
1823
Гольяны Острожка