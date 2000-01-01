Шарова (Sharova) Феодосия (Feodosija)
Место рожденияТелканово
Дата рождения1780
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: Акилина (Akilina)
Телканово
Бракосочетание
18.01.1798
Гольяны
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шаров (sharov) Василий Никитин
Отец ребёнка: Шаров Никита (Nikita)
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Шаров Никита (Nikita)
Гольяны Острожка
Смерть
1850
Ипаты над речкой Сива