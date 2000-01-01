Шарова (Sharova) Феодосия (Feodosija) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Sharova) Феодосия (Feodosija)

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Место рождения

Телканово

Дата рождения

1780

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: Акилина (Akilina)

Телканово
Бракосочетание
18.01.1798

Муж: Шаров Никита (Nikita)

Гольяны
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шаров (sharov) Василий Никитин

Отец ребёнка: Шаров Никита (Nikita)

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Шаров Никита (Nikita)

Гольяны Острожка
Смерть
1850
Ипаты над речкой Сива
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