Шаров (Sharov) Василий Никитин
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1811
Дата смерти08.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Гольяны Острожка
Бракосочетание
30.12.1830
Ипатово
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
29.10.1834
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)
Ипатово
Рождение ребёнка
01.04.1836
Дочь: Шарова Мария (Марина Васильевна)
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)
Гольяны
Рождение ребёнка
18.06.1837
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)
Гольяны
Рождение ребёнка
22.12.1839
Дочь: Шарапова Анастасия (Anastasija)
Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)
Гольяны
Смерть
08.05.1886
Ипатов поч.