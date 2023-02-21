Шаров (Sharov) Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Sharov) Василий Никитин

Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1811

Дата смерти

08.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шаров Никита (Nikita)

Мать: Шарова (sharova) Феодосия (Feodosija)

Гольяны Острожка
Бракосочетание
30.12.1830

Жена: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Ипатово
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шаров Федор Васильевич

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
29.10.1834

Сын: Шаров Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Ипатово
Рождение ребёнка
01.04.1836

Дочь: Шарова Мария (Марина Васильевна)

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Гольяны
Рождение ребёнка
18.06.1837

Сын: Шаров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Гольяны
Рождение ребёнка
22.12.1839

Дочь: Шарапова Анастасия (Anastasija)

Мать ребёнка: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Гольяны
Смерть
08.05.1886
Ипатов поч.