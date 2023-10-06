Ольховик Михаил Михайлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.11.1841
Дата смерти18.12.1876
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1841
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ольховик Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.12.1865
Дочь: Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1866
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1867
Сын: Ольховик Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1868
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1871
Сын: Ольховик Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.06.1873
Сын: Ольховик Федот Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1874
Сын: Ольховик Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Ольховик Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.12.1876
Харьковская губерния, Российская империя