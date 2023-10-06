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Ольховик Михаил Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.11.1841

Дата смерти

18.12.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1841

Отец: Ольховик Михаил Андреевич

Мать: Ольховик Матрона Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ольховик Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.12.1865

Дочь: Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1866

Жена: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1867

Сын: Ольховик Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1868

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Ольховик Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.06.1873

Сын: Ольховик Федот Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1874

Сын: Ольховик Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Ольховик Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Дарья Афанасьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.12.1876
Харьковская губерния, Российская империя
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