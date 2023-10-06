Ольховик (Пищик) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Пищик) Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ольховик Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1865

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1867

Сын: Ольховик Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1868

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Ольховик Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.06.1873

Сын: Ольховик Федот Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1874

Сын: Ольховик Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Ольховик Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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