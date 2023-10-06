Ольховик (Оснач) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Оснач) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оснач Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1837

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1839

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1841

Сын: Ольховик Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1844

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1847

Сын: Ольховик Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1849

Сын: Ольховик Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1851

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1855

Дочь: Щербак Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.05.1857

Сын: Ольховик Федор Михайлович

Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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