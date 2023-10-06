Ольховик (Оснач) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Оснач Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.11.1839
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1841
Сын: Ольховик Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1844
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1847
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1849
Сын: Ольховик Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1851
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1855
Дочь: Щербак Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.05.1857
Сын: Ольховик Федор Михайлович
Отец ребёнка: Ольховик Михаил Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно