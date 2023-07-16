Хлебников Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1939
Дата смерти22.06.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна
Бракосочетание
28.04.1960
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Ирма Константиновна, на момент бракосочетания имела фамилию Оленберг по бывшему мужу.
Рождение ребёнка
22.09.1960
Дочь: Хлебникова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна
Рождение ребёнка
19.12.1967
Дочь: Хлебникова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна
Рождение ребёнка
22.03.1974
Дочь: Хлебникова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна
Смерть
22.06.1986
Острая сердечная недостаточность