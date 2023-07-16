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Хлебников Виктор Васильевич

Место рождения

Нижний Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.06.1939

Дата смерти

22.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1939

Отец: Хлебников Василий Алексеевич

Мать: Хлебникова Пелогея Дорофеевна

Нижний Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна

Бракосочетание
28.04.1960

Жена: Фельк Ирма Константиновна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Ирма Константиновна, на момент бракосочетания имела фамилию Оленберг по бывшему мужу.
Рождение ребёнка
22.09.1960

Дочь: Хлебникова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна

Рождение ребёнка
19.12.1967

Дочь: Хлебникова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна

Рождение ребёнка
22.03.1974

Дочь: Хлебникова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Фельк Ирма Константиновна

Смерть
22.06.1986
Острая сердечная недостаточность

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