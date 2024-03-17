Хлебников Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебников Василий Алексеевич

Хлебников Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1909

Дата смерти

19.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Хлебникова Пелогея Дорофеевна

Рождение ребёнка
30.06.1939

Сын: Хлебников Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Хлебникова Пелогея Дорофеевна

Нижний Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.08.1969
Нижний Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.