Хлебников Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1909
Дата смерти19.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Хлебникова Пелогея Дорофеевна
Рождение ребёнка
30.06.1939
Сын: Хлебников Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Хлебникова Пелогея Дорофеевна
Смерть
19.08.1969