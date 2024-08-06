Давлетшина Айсылу
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давлетшина) Гузель Альфредовна
Отец ребёнка: Давлетшин Альфред Хатыйбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Альберт Альфредович
Отец ребёнка: Давлетшин Альфред Хатыйбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004