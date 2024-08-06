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Давлетшина Айсылу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давлетшина) Гузель Альфредовна

Отец ребёнка: Давлетшин Альфред Хатыйбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Альберт Альфредович

Отец ребёнка: Давлетшин Альфред Хатыйбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Альфред Хатыйбович

Смерть
2004

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