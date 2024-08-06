Давлетшин Альберт Альфредович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Альберт Альфредович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлетшин Альфред Хатыйбович

Мать: Давлетшина Айсылу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетшина Татьяна

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