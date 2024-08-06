Давлетшин Альберт Альфредович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давлетшин Альфред Хатыйбович
Мать: Давлетшина Айсылу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетшина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетшина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлетшина Татьяна