(Давлетшина) Гузель Альфредовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давлетшина) Гузель Альфредовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлетшин Альфред Хатыйбович

Мать: Давлетшина Айсылу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алмаз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алмаз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмаз

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