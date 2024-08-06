(Давлетшина) Гузель Альфредовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давлетшин Альфред Хатыйбович
Мать: Давлетшина Айсылу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алмаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алмаз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алмаз