Коллин Александр Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКоллин Михаил ЕгоровНеизвестно г.р.
МатьКоллина ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коллин Михаил Егоров
Мать: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно