Коллина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коллина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайлова

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайлова

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коллин Михаил Егоров

Смерть
Неизвестно