Коллина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайлова
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайлова
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коллин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коллин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Коллин Михаил Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коллин Михаил Егоров
Смерть
Неизвестно