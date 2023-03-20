Коллин Михаил Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коллин Егор Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайлова
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайлова
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коллин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коллин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Коллина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коллина Ольга
Смерть
Неизвестно