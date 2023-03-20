Коллин Михаил Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коллин Михаил Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коллин Егор Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайлова

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайлова

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Коллина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коллина Ольга

Смерть
Неизвестно
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