Богданов Маркел Федорович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Богданов Федор Васильевич
Мать: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Коробова Мария Маркеловна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Богданов Василий Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Екатерина Маркеловна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Федосья Маркеловна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Богданов Михаил Маркелович
Мать ребёнка: ?
Турция, Ново-Селим
Смерть
Неизвестно