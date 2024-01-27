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Богданов Маркел Федорович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Богданов Федор Васильевич

Мать: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Коробова Мария Маркеловна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Богданов Василий Маркелович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Богданов Иван Маркелович

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Екатерина Маркеловна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Федосья Маркеловна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Богданов Михаил Маркелович

Мать ребёнка: ?

Турция, Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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