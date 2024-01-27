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Богданов Федор Васильевич

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Богданов Василий Акимович

Мать: Богданова Афимья

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет живет с родителями и внуком отца Иваном 10 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1867

Сын: Богданов Иван Федорович

Мать ребёнка: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Богданов Маркел Федорович

Мать ребёнка: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богданов Андрей Федорович

Мать ребёнка: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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