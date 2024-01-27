Богданов Федор Васильевич
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Богданов Василий Акимович
Мать: Богданова Афимья
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет живет с родителями и внуком отца Иваном 10 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богданов Маркел Федорович
Мать ребёнка: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богданов Андрей Федорович
Мать ребёнка: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно