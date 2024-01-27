(Подосинникова (Скорее Всего Другая Фамилия Была)) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Коробова Мария Маркеловна
Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Богданов Василий Маркелович
Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Екатерина Маркеловна
Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Федосья Маркеловна
Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Богданов Михаил Маркелович
Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович
Турция, Ново-Селим