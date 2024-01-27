(Подосинникова (Скорее Всего Другая Фамилия Была)) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подосинникова (Скорее Всего Другая Фамилия Была)) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Коробова Мария Маркеловна

Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Богданов Василий Маркелович

Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Богданов Иван Маркелович

Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Екатерина Маркеловна

Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Федосья Маркеловна

Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Богданов Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Богданов Маркел Федорович

Турция, Ново-Селим
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