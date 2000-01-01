Давыдов Иван Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Иван Даниилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давыдов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давыдов Николай Иванович

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнцева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Смерть
Неизвестно
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