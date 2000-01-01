Давыдов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Иван Даниилович
Мать: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Давыдов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Давыдов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно