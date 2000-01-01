Давыдов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Иван Даниилович

Мать: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Давыдов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Давыдов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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